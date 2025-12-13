Edirne'de göçmen kuşlar çeltik tarlalarında yiyecek arıyor

Kuşların bir arada olması tarlalarda güzel görüntüler oluştururken, bölgeden geçen vatandaşlar da bu anları cep telefonuyla görüntülüyor.

Gala Gölü Milli Parkı çevresindeki çok sayıda flamingo ve kuğu çeltik tarlalarında yiyecek arıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.