Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de göçmen kuşlar çeltik tarlalarında yiyecek arıyor

        Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen kuşlar çeltik tarlalarında besleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de göçmen kuşlar çeltik tarlalarında yiyecek arıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen kuşlar çeltik tarlalarında besleniyor.

        Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla göçmen kuşlar bölgede konaklamayı sürdürüyor.

        Gala Gölü Milli Parkı çevresindeki çok sayıda flamingo ve kuğu çeltik tarlalarında yiyecek arıyor.

        Kuşların bir arada olması tarlalarda güzel görüntüler oluştururken, bölgeden geçen vatandaşlar da bu anları cep telefonuyla görüntülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Otomobiliyle yön levhası direğine çapan muhtar öldü
        Otomobiliyle yön levhası direğine çapan muhtar öldü
        Edirne'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Edirne'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        30 yıldır süpürge yapıyor, "bu meslek benim ömrüm" diyor
        30 yıldır süpürge yapıyor, "bu meslek benim ömrüm" diyor
        Meriç Kaymakamı Güvenç şehit ailesini ziyaret etti
        Meriç Kaymakamı Güvenç şehit ailesini ziyaret etti
        Keşan'da hava kirliliği 'kötü' değerlere ulaştı
        Keşan'da hava kirliliği 'kötü' değerlere ulaştı
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde yangın denetimi yapıldı
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde yangın denetimi yapıldı