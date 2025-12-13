Habertürk
Habertürk
        Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'nin Meriç ilçesinde 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 13.12.2025 - 16:52
        Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'nin Meriç ilçesinde 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı beldesinde iki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Söz konusu evlerdeki aramada 95 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 kilogram kokain ele geçirildi.

        Olaya ilişkin şüpheliler O.A. ve A.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

