Edirne'de orman yangını (2)

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için 2 yangın söndürme uçağı ile karadan çok sayıda ekiple müdahale sürüyor.

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