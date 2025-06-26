Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı belli oldu

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:09 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı açıklandı.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarayiçi Er Meydanı ve çevresinde 30 Haziran-6 Temmuz'da düzenlenecek festival kapsamında konserler, kültürel etkinlikler ve yağlı güreş karşılaşmaları yapılacak.

        Festival, 30 Haziran Pazartesi günü Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın Kırkpınar davul zurna ekibi tarafından Tarihi Belediye Binası önünde karşılanmasıyla başlayacak.

        Aynı akşam saat 21.00'de Sarayiçi Konser Alanı'nda yerel gruplar sahne alacak. Etkinlikler, 1-2 Temmuz'da dans ve müzik gösterileriyle sürecek.

        Güreşçilerin kayıt işlemleri 3 Temmuz'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak. Aynı akşam sanatçı Aydilge, Sarayiçi'nde konser verecek.

        - Güreşler 4-6 Temmuz'da

        4 Temmuz Cuma günü ağa karşılama töreni gerçekleşecek. Pehlivanlar Mezarlığı ziyareti ve dua edilmesinin ardından Eski Cami'de mevlit okutulacak. Güreşler saat 14.00'te minik boylardaki pehlivanların karşılaşmalarıyla başlayacak. Resmi açılış programı ise saat 18.30'da Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Festival kapsamında Moğollar grubu saat 21.00'de Sarayiçi'nde konser verecek.

        Organizasyon, 5 Temmuz Cumartesi günü tüm boylardaki güreşlerle sürecek. Aynı akşam Haluk Levent, festival etkinlik alanında sahne alacak.

        Kırkpınar'ın son günü, sabah saatlerinde alt boylardaki müsabakalarla başlayacak. Güreşler, başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek. 6 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek programda ağalık ihalesi, bayrak geçit töreni ve ödül töreni de yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan sürücüler polislerce yakaland...
        Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan sürücüler polislerce yakaland...
        Edirne'de 3 bölgede çıkan anız yangınları söndürüldü
        Edirne'de 3 bölgede çıkan anız yangınları söndürüldü
        Edirne'de Emniyet Müdürü polis olmak isteyen çocuklara "çok kitap okuyun" t...
        Edirne'de Emniyet Müdürü polis olmak isteyen çocuklara "çok kitap okuyun" t...
        Edirne'de motokuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        Edirne'de motokuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        "Gece müzeciliği" konsepti Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde z...
        "Gece müzeciliği" konsepti Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde z...
        Edirne'de, "Kırkpınar Yüzme Şenliği Şampiyonası" düzenlenecek
        Edirne'de, "Kırkpınar Yüzme Şenliği Şampiyonası" düzenlenecek