664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali programı belli oldu

Kırkpınar'ın son günü, sabah saatlerinde alt boylardaki müsabakalarla başlayacak. Güreşler, başpehlivanlık final güreşleriyle sona erecek. 6 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek programda ağalık ihalesi, bayrak geçit töreni ve ödül töreni de yapılacak.

4 Temmuz Cuma günü ağa karşılama töreni gerçekleşecek. Pehlivanlar Mezarlığı ziyareti ve dua edilmesinin ardından Eski Cami'de mevlit okutulacak. Güreşler saat 14.00'te minik boylardaki pehlivanların karşılaşmalarıyla başlayacak. Resmi açılış programı ise saat 18.30'da Er Meydanı'nda gerçekleşecek. Festival kapsamında Moğollar grubu saat 21.00'de Sarayiçi'nde konser verecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarayiçi Er Meydanı ve çevresinde 30 Haziran-6 Temmuz'da düzenlenecek festival kapsamında konserler, kültürel etkinlikler ve yağlı güreş karşılaşmaları yapılacak.

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