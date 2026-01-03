Edirne'de tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Edirne'de otomobille tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
C.M’nin kullandığı 22 ED 653 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki Eskikadın köyü kavşağında, Y.B. idaresindeki 31 AEZ 142 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobildeki sürücünün yanı sıra E.D.M, M.E.M. ve M.İ.M. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
