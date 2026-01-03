Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de metruk bina çöktü, bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

        Edirne'de metruk bir binanın çökmesi sonucu bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 23:18 Güncelleme: 03.01.2026 - 23:18
        Edirne'de metruk bina çöktü, bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Edirne'de metruk bir binanın çökmesi sonucu bitişikteki evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

        Çavuşbey Mahallesi'nde kullanılmayan metruk binanın çökmesi üzerine bitişikte bulunan ikamette yaşayanlar mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, 1'i bebek 5 kişi evden tahliye edildi.

        Olayda yaralanan olmazken, çöken metruk bina belediye ekiplerince yıkıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

