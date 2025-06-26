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        Edirne'de orman yangını

        EDİRNE'ninLalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:55
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        Edirne'de orman yangını
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        EDİRNE'ninLalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanda, yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye müdahale için Edirne Belediyesi, Lalapaşa Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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