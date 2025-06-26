Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Aşkınız, dayanışmanız, samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Siz bu kardeşinizi her zaman bağrınıza bastınız. Biz de sizin teveccühünüze layık olmaya çalıştık. Bugün de yeni müjdelerle sizin huzurunuzdayız. Bugün Güngören Millet Bahçemizin, ilçe emniyet müdürlüğü binamızın Ayyıldız İlköğretim okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. 35 bin 655 bin metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor.

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Toplam 3 bin 650 metrekare alana sahip ilçe emniyet müdürlüğü binamızı nizamiyesi ile birlikte bugün resmen hizmete alıyoruz. Güngören'deki yavrularımızın nitelikli eğitim alacağı Ayyıldız İlköğretim okulumuzla önemli ihtiyacı gidiyoruz. Yapımı tamamlanan 768 konut 30 işyeri olmak üzere 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.

2020'de tamamlanmasını öngördüğümüz 1077'si konut 55'i işyeri olmak üzere 1132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4. etap 1. ve 2. kısımların temellerini atacağız. Böylelikle inşallah 2027'nin yaz aylarında 1845'i konut 85'i işyeri olmak üzere 1930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Unutmayın iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte güçlü olacağız. Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Her biri yoğun gayretin, meşakkatli sürecin ürünü olan bu eserlerde emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Çevre Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve yüklenici firmalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Hak sahibi kardeşlerimin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını yeni işyerlerinde bolluk ve bereket içinde çalışmalarını temenni ediyorum. 7 milyar 324 milyon liralık proje değeri olan bu yatırımlar İstanbul sevgimizi Güngören'e olan hizmet aşkımızı gösteriyor. Bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, tüm kurum ve kadrolarımızla milletin hizmetkârı olmak bizim için en büyük şereftir. 23 yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim; şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürüyle, mimarisiyle, tarihi birikimiyle şehirler ruh taşıyan mekânlardır. İnsan odaklı, çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler şehircilik anlayışımızın hareket noktasını teşkil ediyor.

Biz şu gerçeğin farkınayız; şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz, şehirleri bayındır etmezsiniz millete istikamet çizemezsiniz. Ticaret, ekonomi, kalkınma, büyüme arzu edilen seviyeye çekemezsiniz. Toplumsal huzuru, birlik ve beraberliği hakim kılamazsınız. Mesele mimarisiyle, planlamasıyla, altyapı ve üst yapısıyla şehri ihya etmektir. İstanbul gibi adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak, geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük vazifesidir. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için İstanbul'u afetlere; özellikle de depremlere karşı dirençli hale getirmek zorundayız. 17 Ağustos Marmara depreminin acılarını yüreğimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi bize şunu göstermiştir; deprem hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı korumadan her an kapımızı çalabilir. Kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir. İstanbul'da 923 bin konut ve işyerinin dönüşümünü hamdolsun tamamladık. 208 bin 915 konut ve işyerinin dönüşüm süreci devam ediyor. İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesini hizmete açtık. Nisan ayında Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını güncelledik. 100 bin liralık taşınma yardımını 125 bin liraya, faizsiz kredi hacmini ise 700 bin liradan 875 bin liraya yükselttik. Böylece hem İstanbul'da hem de diğer şehirlerimizde bir evin dönüşümü için toplam destek miktarını 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya ulaştırdık.

İşyerleri için hibe ve kredi desteklerini, taşınma yardımını güncelledik. Bir işyerinin dönüşümü için sunduğumuz devlet desteğini tam 1 milyon lira düzeyine ulaştırmış olduk. İstanbul'da 1 milyon 17 bin konut ve işyerini dönüşüm kapsamına aldık. Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. 86 milyon elele verecek inşallah bu süreci başarıyla yöneteceğiz. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Parklarıyla, yeşil alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, camileri, okulları, sosyal donatılarıyla burayı yeni bir çehreye kavuşturduk. Güvenli, konforlu, komşuluk kültürünü yaşatan mahalleyi İstanbullu vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Biz Tozkoparan'da sizlere güvenli yuvalar kazandırmak için gece gündüz çalışırken birileri yine karşımıza dikildi. Ana muhalefet başta olmak üzere malum çevrelerin tamamı buradaki kentsel dönüşümü engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Protestolar düzenlediler, mahkemelere koştular, istemezük diye fevran ettiler. Rantsal dönüşüm yaftası vurup, kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP. Beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. İstanbul'da neredeyse haraca bağlamadık tüccar, işadamı, esnaf bırakmayanlar burada yapılan çalışmalara arsızca ve ahlaksızca saldırdılar. Malum bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar. Hatırlayın; aynı zihniyet 6 Şubat depremlerinin arefesinde benzer tezlerle projelerimizi hedef almıştı. Depremin yıktığı şehirlerimizde yapılacak kentsel dönüşüme karşı çıktılar. 53 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. 100 milyar doları aşan ağır ekonomik faturayla karşılaştık. Milletçe hepimizin yüreği yandı. Peki pişman oldular mı? Kendilerine çeki düzen verdiler mi? Elbette hayır! Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler. Halen ders çıkarmıyorlar. Gündemlerinde rant, bant var butlan var hatta mutlak butlan var ama eser yok, hizmet yok, kentsel dönüşüm hiç yok. Kusura bakma bizim aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Kentsel dönüşüm noktasında son derece kararlıyız. Dirençli şehirler inşa etmemizde önümüzün kesilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kimsenin ideolojik takıntı ve kaprisleriyle uğraşamayız.