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        Haberler Spor Transfer Uğurcan Çakır transferinde son durum: Fenerbahçe, Uğurcan Çakır transferinde sona geldi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır transferinde sona geldi!

        Fenerbahçe, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda sona geldi. Sarı-lacivertli kulüp ile bordo-mavililerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:09 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:40
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        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kalesini güçlendirmek için görüşmelere hız verdi.

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        Sarı-lacivertlilerin bu pozisyon için önceliği ise Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır.

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        Bordo-mavili kulüp ile Uğurcan'ın transferi konusunda görüşmelerine bir süredir devam eden Fenerbahçe, önemli mesafe kat etti.

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        İki kulübün bonservis bedeli pazarlıklarında sona geldiği öğrenildi.

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        Kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakan milli kalecinin bu isteği de sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor.

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        Uğurcan için bu seviyelerde bir bonservis bedelinin bir daha yakalanamayacağı ihtimalini de düşünen Trabzonspor yönetimi de bu transfere yeşil ışık yaktı.

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