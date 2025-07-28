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        Sokak müzisyeninden 'Gölgede bile pişiyorum' şarkısı

        EDİRNE'de, çocukluktan beri sokak müzisyenliği yapan akordeon sanatçısı Aşkım Yeşilli (38), mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara tepki olarak şarkı besteledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:37
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        Sokak müzisyeninden 'Gölgede bile pişiyorum' şarkısı
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        EDİRNE’de, çocukluktan beri sokak müzisyenliği yapan akordeon sanatçısı Aşkım Yeşilli (38), mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara tepki olarak şarkı besteledi. ‘Gölgede bile pişiyorum’ ismini verdiği şarkıyı kent sokaklarında seslendiren Yeşilli, “Çiftçilerimiz sıkıntıda, nehirlerimiz zaten kurudu. Bunaldık, bunu dile getirmek istedik. İnsanlar gülüyorlar, seviniyorlar, hoşlarına gidiyor” dedi.

        Kentte 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına tepki amaçlı yaptığı 9/8’lik besteyle tanınan sokak müzisyeni Aşkım Yeşilli, son yıllarda ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklarla ilgili de şarkı besteledi. Gün boyu müzisyen arkadaşı Sebahattin Dişbudak ile sokaklarda akordeonuyla şarkı çalan Yeşilli, çalışma saatlerinde bunaldığı için bu besteyi yaptığını söyledi. Aşkım Yeşilli, insanların şarkıyı duyduğunda hoşlarına gittiğini belirtti.

        ‘BUNALDIĞIMIZI DİLE GETİRMEK İSTEDİK’

        Çocukluğundan beri sokak müzisyenliği yaptığını belirten Yeşilli, “Sokak sanatçılığı yapıyoruz. Belli yerlerde sahne alıyoruz, davul-zurnalı aklınıza ne gelirse. 7 yaşından beri bu işi yapıyoruz. Bu zaten baba sanatı. Zaten korona döneminde bestem vardı. O dönemlerde insanlar mağdur olmuştu, bunu bir şekilde dile getirmemiz, tepki vermemiz lazımdı. Biz de kendimizi bu şekilde arz etmeye çalıştık. Şu anda da sıcaklar dolayısıyla yeni bir bestem var. Havalar sıcak olduğu için bir tepki de buna vermek istedik. Çiftçilerimiz sıkıntıda, nehirlerimiz zaten kurudu. Bunaldık, bunu dile getirmek istedik. Çok sıcak, aşırı sıcak; ona tepkimiz var” diye konuştu.

        ‘İNSANLAR GÜLÜYORLAR, SEVİNİYORLAR’

        Şarkıyı kendisinin bestelediğini dile getiren Aşkım Yeşilli, “Daha birçok bestem var. Biz de keşfedilmek, güzel yerlerde olmak isteriz. Bu arada Edirne Valimiz ve Belediye Başkanımızdan da Allah razı olsun. Onlar da gerçekten bizlerle ilgileniyorlar. Gelen turistleri güzel bir şekilde karşılamak istiyoruz. Onların da hoşlarına gidiyor. Eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mutlu oluyorlarsa ne mutlu bize. İnsanlar gülüyorlar, seviniyorlar, hoşlarına gidiyor. ‘Senin besten mi? Yine patlattın bir şeyler’ diyorlar. Onlar zaten alışkınlar önceden ‘Korona’ diye parçam vardı, sonradan ‘Kabardı’ diye parçam vardı, ‘Mango Gayda’ gibi birçok eserim var” ifadelerini kullandı.

        Yeşilli’nin bestelediği şarkının sözleri şöyle:

        “Havalar çok sıcak, bunalıyorum / İnan kabuğuma sığamıyorum / Psikolojim bozuldu, yerimde duramıyorum / Gölgede bile pişiyorum / Deliyim hem deliyim, kendi halimdeyim / Damarıma basmayın, kafamı attırmayın, ben belalı biriyim”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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