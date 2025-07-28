Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!

Fenerbahçe, 14 Temmuz'da başladığı Portekiz kampındaki çalışmalarını tamamladı.

Portekiz'in Algarve bölgesindeki Albufeira kentinde 2 hafta süren kamp çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde kafileye, yöneticilerden Eren Dişli eşlik etti.

Bu süreçte 4 hazırlık maçı oynayan Jose Mourinho ve ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle elde etti.

Fenerbahçe'de yeni transferler, adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde geride bırakarak resmi maçlar öncesinde pozitif bir görüntü ortaya koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile yapacağı karşılaşmanın provasını kampta gerçekleştiren teknik direktör Jose Mourinho, takımının hırsından ve isteğinden memnun kaldı.

Kampın son günlerinde Başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticiler Hakan Safi ile Kemal Danabaş, takımı ziyaret ederek profesyoneller ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Feyenoord müsabakası öncesinde 30 Temmuz Çarşamba günü İtalya'nın köklü ekiplerinden Lazio ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Söz konusu müsabakalarda sırasıyla sahadan 2-1 ve 2-0'lık skorlarla galip ayrılan Fenerbahçe, ardından kadrosunda önemli yıldızlar barındıran Al-Ittihad'ı 4-0 ile geçti.

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki hazırlık maçlarında zorluk seviyesini artırmayı amaçladı. Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk 2 hazırlık müsabakasını Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense ve Uniao de Leiria ile gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık kampındaki maçlarda hem 3'lü hem de 4'lü sistemde takımını denedi.

Mourinho'nun sezon içerisinde ilk 11'de düşündüğü Archie Brown ve Jhon Duran, hem eğlenceli tavırları hem de arkadaşlarıyla iletişim noktasında öne çıkarken sahada gösterdikleri performansla teknik heyetin beğenisini toplamayı başardı.

BAŞKANDAN KAMP ZİYARETİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kampın son günlerinde takımla bir araya geldi.

Portekiz'e, genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Hakan Safi ve Kemal Danabaş ile gelen Başkan Koç, takımın bir antrenmanı ile bir maçını da yerinde takip etti.

Başkan Ali Koç, aynı zamanda teknik direktör Jose Mourinho, futbol direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile transfer sürecine ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptı.

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DEVİN ÖZEK, PORTEKİZ KAMPINDAN AYRILMADI

Fenerbahçe'nin futbol direktörü Devin Özek, 14 günlük kampın tamamında takımla kaldı.

Sarı-lacivertlilerin transferde en yetkili isimlerinden Özek, görüşmelerini kamptan gerçekleştirdi.