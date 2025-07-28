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        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!

        Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, 14 Temmuz'da başladığı Portekiz kampındaki çalışmalarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerin, Portekiz kampında transfer eksikleri göze batarken, bazı futbolcuların performansı da dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin kamp raporu...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:35 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:39
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        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
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        Fenerbahçe, 14 Temmuz'da başladığı Portekiz kampındaki çalışmalarını tamamladı.

        Portekiz'in Algarve bölgesindeki Albufeira kentinde 2 hafta süren kamp çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde kafileye, yöneticilerden Eren Dişli eşlik etti.

        Bu süreçte 4 hazırlık maçı oynayan Jose Mourinho ve ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle elde etti.

        Fenerbahçe'de yeni transferler, adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde geride bırakarak resmi maçlar öncesinde pozitif bir görüntü ortaya koydu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile yapacağı karşılaşmanın provasını kampta gerçekleştiren teknik direktör Jose Mourinho, takımının hırsından ve isteğinden memnun kaldı.

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        Kampın son günlerinde Başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticiler Hakan Safi ile Kemal Danabaş, takımı ziyaret ederek profesyoneller ile bir toplantı gerçekleştirdi.

        DÖRT HAZIRLIK MAÇINDA ÜÇ GALİBİYET

        Fenerbahçe, Portekiz kampındaki hazırlık maçlarında zorluk seviyesini artırmayı amaçladı. Sarı-lacivertliler, deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde ilk 2 hazırlık müsabakasını Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense ve Uniao de Leiria ile gerçekleştirdi.

        Söz konusu müsabakalarda sırasıyla sahadan 2-1 ve 2-0'lık skorlarla galip ayrılan Fenerbahçe, ardından kadrosunda önemli yıldızlar barındıran Al-Ittihad'ı 4-0 ile geçti.

        Fenerbahçe, son hazırlık maçında ise Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica'ya 3-2 yenildi.

        Sarı-lacivertli ekip, Feyenoord müsabakası öncesinde 30 Temmuz Çarşamba günü İtalya'nın köklü ekiplerinden Lazio ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

        MOURINHO, 3'LÜ VE 4'LÜ FORMASYONLARI KULLANDI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık kampındaki maçlarda hem 3'lü hem de 4'lü sistemde takımını denedi.

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        Müsabakalara 4'lü savunmayla çıkan Portekizli çalıştırıcı, maç içindeki değişikliklerle beraber zaman zaman 3'lü savunmaya da döndü.

        YENİ TRANSFERLER BEĞENİ TOPLADI

        Fenerbahçe'nin yeni transferleri, Portekiz kampında gösterdikleri olumlu performansla dikkati çekti.

        Mourinho'nun sezon içerisinde ilk 11'de düşündüğü Archie Brown ve Jhon Duran, hem eğlenceli tavırları hem de arkadaşlarıyla iletişim noktasında öne çıkarken sahada gösterdikleri performansla teknik heyetin beğenisini toplamayı başardı.

        BAŞKANDAN KAMP ZİYARETİ

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kampın son günlerinde takımla bir araya geldi.

        Portekiz'e, genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Hakan Safi ve Kemal Danabaş ile gelen Başkan Koç, takımın bir antrenmanı ile bir maçını da yerinde takip etti.

        Başkan Ali Koç, aynı zamanda teknik direktör Jose Mourinho, futbol direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile transfer sürecine ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptı.

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        DEVİN ÖZEK, PORTEKİZ KAMPINDAN AYRILMADI

        Fenerbahçe'nin futbol direktörü Devin Özek, 14 günlük kampın tamamında takımla kaldı.

        Sarı-lacivertlilerin transferde en yetkili isimlerinden Özek, görüşmelerini kamptan gerçekleştirdi.

        KAMPTA TRANSFER AÇIKLANMADI

        Fenerbahçe'de kamp sürecinde en çok konuşulan konu transfer oldu.

        Kamp öncesinde Tarık Çetin, Archie Brown ve Jhon Duran'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 14 günlük süreçte ise transfer açıklamadı.

        DURAN GEÇ KATILDI

        Fenerbahçe'nin flaş transferi Jhon Duran, kampa geç katıldı.

        Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda açıklanan genç golcü, kafileye rötarlı olarak katıldı.

        MOURINHO TAKIMDAN MEMNUN

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kampta takımının performansından memnun kaldı.

        Portekizli teknik adam takımdaki birlik ve beraberliği överken, oyuncularının istek ve arzusunu öne çıkardı.

        KALECİ BELİRSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

        Fenerbahçe'de kamp sürecinde gerçekleştirilen hazırlık maçlarında kaleci belirsizliği dikkati çekti.

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        Teknik direktör Jose Mourinho, hazırlık maçlarında Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'a beraber şans verirken, kısa bir süre Tarık Çetin'i de kullandı.

        İSMAİL YÜKSEK SAKATLIK YAŞADI

        Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, kampta sakatlık yaşadı.

        Kamp öncesinde adı transferde de geçen İsmail, idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemedi.

        KİLO VEREN EN-NESYRI, GÖZ DOLDURDU

        Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, performansıyla göz doldurdu.

        Geçtiğimiz sezon takımının en skorer ismi olan tecrübeli oyuncu, buna rağmen eleştirilerden nasibini almıştı.

        Sezon öncesi bireysel çalışmalarını iyi geçiren ve kampa kilo vererek gelen En-Nesyri, oynadığı maçlarda farkını ortaya koydu.

        YENİ TRANSFER OOSTERWOLDE

        Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, kampta dikkati çeken isimler arasında yer aldı.

        Sarı-lacivertli takıma 2022-2023 sezonu kış transfer döneminde katılan 24 yaşındaki oyuncu, ilk yıl sakatlığı nedeniyle yeterince forma şansı bulamamıştı.

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        Bir sonraki sezon performansıyla adından sık sık söz ettiren Oosterwolde, geçtiğimiz sezon ise Jose Mourinho yönetiminde yaşadığı büyük sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalmıştı.

        Portekizli teknik adamın sol stoperde görevlendirdiği savunma oyuncusu, kamp sürecinde ortaya koyduğu performansla teknik heyetten tam not aldı.

        KAMPTA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

        Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında bazı futbolcular performansıyla göz doldurdu.

        Youssef En-Nesyri ve Jayden Oosterwolde dışında Fred Rodrigues hazır görüntüsüyle öne çıkarken, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski gol yollarında etkili oldu.

        Yeni transferler beğeni toplarken, kamptan önce takımdan ayrılması beklenen Cengiz Ünder, hazırlık sürecinde hırslı görüntüsüyle öne çıktı.

        GÖZE ÇARPAN EKSİKLER

        Fenerbahçe'de kamp sürecinde önemli eksikler göze çarptı.

        Geçtiğimiz sezon kadrosundan önemli isimlerle yolları ayıran sarı-lacivertliler, giden isimlerin yerini kamp sürecinde doldurmayı başaramadı.

        Edin Dzeko, Dusan Tadic, Milan Skriniar gibi ilk 11'de oynayan isimlerin yanı sıra Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Bright Osayi-Samuel gibi rotasyonda fayda sağlayan oyuncular takımdan ayrılırken, ilk 11'e ve rotasyona sadece 2 takviye yapıldı.

        Hazırlık maçlarında eksikler nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, bazı oyuncularını farklı pozisyonlarda oynatmak durumunda kalırken, özellikle stoper ve sol kanat forvet eksikliği göze çarptı.

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