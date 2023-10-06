Türkiye'de balık yetiştiriciliği artan ivmesiyle avcılığı geride bıraktı

Türkiye'de denizlerde ve iç sularda yetiştirilen balık miktarının avcılığı geride bıraktığı bildirildi.

Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen bir kongre için Edirne'ye gelen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Okan Ertosluk, AA muhabirine, Türkiye'nin balık yetiştiriciliğinde önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Çevresel etkiler ve balıkçılık üzerine araştırmalar yapan Ertosluk, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de yetiştiriciliğin her geçen yıl arttığını belirterek, "Özellikle son 3 yıldır yetiştiricilik üretimi, avcılık üretimini geçmiş durumda. Yetiştiricilik üretimi artan bir ivmeyle daha yukarı tırmanmakta. Bunun başlıca nedeni su ürünlerine olan talep. İnsanların protein ihtiyacının karşılanması için balık ve deniz ürünlerine yöneliniyor." dedi.

Ertosluk, Türkiye'nin Avrupa'da en çok balık yetiştiriciliği yapan ülkeler arasında İspanya ve Norveç'le rekabet halinde olduğunu ifade etti.

Modern yetiştiricilik teknikleriyle üretimin yükseldiğini anlatan Ertosluk, şunları kaydetti:

"Deniz balıklarında özellikle levrek, çipura ve Türk somonu, iç sularda ise alabalık türü yetiştiriliyor. Türk somonu özellikle Karadeniz'de tatlı suyla acı suyun karıştığı yerlerde yetiştiriliyor. Levrek ve çipura türleriyse daha çok Ege Denizi'nde Güllük Körfezi civarında yetiştiriliyor. Muğla, Aydın ve İzmir en çok yetiştiricilik yapan ilk 3 il olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'deki toplam balık üretiminin yüzde 60'ı yetiştiricilik, yüzde 40 oranında avcılık olarak görmekteyiz. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda toplam üretimin yaklaşık yüzde 28'iyle alabalık, denizlerde ise yine toplam üretimin yaklaşık 30'u levrek ve yüzde 28 çipura geliyor."

Ertosluk, küresel ısınma nedeniyle denizlerde su sıcaklığının arttığına, bu nedenle balıkların göç hareketlerinde değişiklik yaşandığına da dikkati çekti.

Türkiye'deki denizlerde balık popülasyonunun azaldığını aktaran Ertosluk, bu durumun avcılığı olumsuz etkilediğini dile getirdi.