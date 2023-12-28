Edirne'de evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

İpsala ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesinde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Daha sonra şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 62 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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