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        Edirne'de evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

        İpsala ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:40
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        Edirne'de evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
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        İpsala ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesinde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Daha sonra şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 62 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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