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        Edirne Valisi Sezer geleceğin aşçılarını ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:04
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        Edirne Valisi Sezer geleceğin aşçılarını ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencileri eğitim gördükleri mutfakta ziyaret eden Sezer, yiyeceklerin yapılış süreçleri ile ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

        Sezer, öğrenciler tarafından Edirne, Balkan ve Saray Mutfağı lezzetlerinden oluşan bir menü düzenlenmesi gerektiğinin altını çizerek, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde bir yemek yarışması düzenlenmesinin de bölgenin tanıtımına fayda sağlayacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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