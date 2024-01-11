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        Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı

        Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:33 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:45
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        Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı
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        Edirne'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Şükrüpaşa Mahallesi Vali Fahri Yücel İlkokulu önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Z.D, Y.B'yi tüfekle yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan Y.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili Z.D, F.G, E.K, M.N. ve Ö.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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