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        Edirne'de siyasiler Regaip Kandilini kutladı

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:29
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        Edirne'de siyasiler Regaip Kandilini kutladı
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında Edirnelilerin ve İslam aleminin kandilini tebrik etti.

        Mübarek üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İba, "Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş olan bu mübarek atmosferi hep birlikte karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran ve ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

        İba, Regaip Kandili'nin birlik beraberliğe, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmaya vesile olması temennisinde bulundu.

        Kandil gecelerinin dua, tövde ve ibadetle değerlendirilmesi gerektiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

        "Üç aylar duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktasına ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir dönem. Birlik beraberliğimizi bu mübarek günlerde daha da güçlendirmeliyiz. Terörle mücadelenin kahramanlarına, askerimize, polisimize hayır dualarımızı gönderiyoruz.

        Mübarek üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine barış, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, fedakâr gazilerimize, kahraman milletimize selametler diliyorum."

        - AK Parti Edine İl Başkan Vekili Akıncı

        AK Parti Edine İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akıncı, mesajında mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

        Kandil gecelerinin sevgi, hoşgörü, akrabalık, komşuluk, akrabalık ile birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:

        "Bu gece tövbe kapılarının aralandığı, tövbelerin makbul olduğu mübarek bir gecedir. Bu mübarek gecelerden nasiplenmek, yüce rabbimizin hikmetiyle buluşma ve rızasını kazanma adına eşsiz bir fırsattır. Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek gecede ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Başta Edirneli hemşeriler olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ederim."

        - Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tekin, mesajında huzur ve barışa en ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini belirtti.

        Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde yapılacak ibadet ve duaların kabul olması temennisinde bulunan Tekin, "Kandil, bizi biz yapan değerlerimizi hatırlamamıza ve güçlenmemize yardımcı olur. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Öfkemizi sevgiye, düşmanlıklarımızı kardeşliğe dönüştürür. Bu dilek temenni ile aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, bu mübarek günün bütün dünyada barış ve huzurun hakim olduğu bir dünyaya vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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