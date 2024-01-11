Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Havsa'da uyuşturucu şüphelisinin otomobilinde arama yapıldı.

        Uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı çalışmada 62 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Uzunköprü'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Uzunköprü'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Gala Gölü Milli Parkı'nda kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı
        Gala Gölü Milli Parkı'nda kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı
        Edirne'de jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı
        "Edirne beyaz peyniri" ve "badem ezmesi" için AB'ye coğrafi işaret başvurus...
        "Edirne beyaz peyniri" ve "badem ezmesi" için AB'ye coğrafi işaret başvurus...
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 10 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 10 terör şüphelisi yakalandı