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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,270 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:26
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,270 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,899 9,270
        Ayçiçeği Kg 16,674 16,674

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