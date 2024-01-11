Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba, kandil simidi ve lokma dağıttı Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba ve MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ve simit ikramında bulundu.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba ve MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ve simit ikramında bulundu.

İba, MHP İl Başkanlığınca Eski Cami önünde lokma dağıtımı yapılan standa giderek İl Başkanı Tokluoğlu ile birlikte vatandaşlara lokma ikram etti.

Ardından İba ve Tokluoğlu, AK Parti İl Başkanlığınca Saraçlar Caddesi'nde kurulan standa giderek Regaip Kandilini kutladıkları vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirnelilerin Regaip Kandilini kutladı.

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile Regaip Kandili dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerde bir araya geldiklerini belirten İba, "Allah kabul etsin yapmış oldukları hayırları. Tüm Edirneli hemşehrilerimin 3 aylarının başlangıcı Regaip Kandilini kutluyorum. Rabbim üç aylara erişmeyi nasip etti. İnşallah ramazana erişmeyi de nasip eder." dedi.

Tokluoğlu da manevi duyguların kabardığı mübarek günde ittifak ortağı Belgin İba'ya ittifakı tam anlamıyla yaşatıp kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek, "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin dediği gibi Cumhur İttifakı'nın günahına da sevabına da ortağız." diye konuştu.