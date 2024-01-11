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        Gala Gölü Milli Parkı'nda kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı

        Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda gerçekleştirilen denetimde, yasa dışı avlandığı tespit edilen kişilere para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:52
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        Gala Gölü Milli Parkı'nda kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı
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        Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda gerçekleştirilen denetimde, yasa dışı avlandığı tespit edilen kişilere para cezası uygulandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda gece görüş ve termal kameralarla yaptıkları denetimde usulsüz kara avcılığı yapıldığını tespit etti.

        Yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

        - Gala Gölü Milli Parkı

        Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

        "Kuş Cenneti" olarak anılan Gala Gölü Milli Parkı'nda 217 kuş türü bulunuyor. Göl, başta kaz, ördek ve flamingo olmak üzere çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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