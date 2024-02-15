Osmaniye'den Edirne'deki çiftçiyi telefonla 492 bin lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

S.K'yi cep telefonundan özel servis numarası 444’le başlayan bir numaradan arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, gönderecekleri mesajdaki linke tıklanmasını istedi.

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