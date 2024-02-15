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        Osmaniye'den Edirne'deki çiftçiyi telefonla 492 bin lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

        Edirne'de çiftçilik yapan S.K'yi telefonla dolandırdığı iddiasıyla Osmaniye'de gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:24
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        Osmaniye'den Edirne'deki çiftçiyi telefonla 492 bin lira dolandıran 2 kişi tutuklandı
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        Edirne'de çiftçilik yapan S.K'yi telefonla dolandırdığı iddiasıyla Osmaniye'de gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        S.K'yi cep telefonundan özel servis numarası 444’le başlayan bir numaradan arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, gönderecekleri mesajdaki linke tıklanmasını istedi.

        Telefon görüşmesi sonrası banka hesabındaki birikiminin çekildiğini fark eden S.K, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Başlatılan soruşturma kapsamında dolandırıcılık zanlılarının Osmaniye’de olduğu tespit edildi, hesaplarına bloke konuldu.

        Gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        S.K’nin 492 bin lirası iade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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