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        Trakya'da yolcu taşınan araçların şoförlerine emniyet kemeri denetimi yapıldı, sürücülere eğitim verildi

        Trakya'da trafik ekiplerince otobüs, minibüs ve taksilerde emniyet kemeri denetimi yapıldı, şoförlere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:05 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:28
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        Trakya'da yolcu taşınan araçların şoförlerine emniyet kemeri denetimi yapıldı, sürücülere eğitim verildi
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        Trakya'da trafik ekiplerince otobüs, minibüs ve taksilerde emniyet kemeri denetimi yapıldı, şoförlere eğitim verildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktaları ve otogarda denetim gerçekleştirdi.

        Otogarda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslerde kontrolde bulunan ekipler, otobüslerdeki yolcuları emniyet kemeri takmaları, sürücüleri ise hız yapmamaları yönünde uyardı.

        Bir minibüsteki yolcular polisin uyarısının ardından emniyet kemerlerini taktı ve polis ekiplerine uyarı için teşekkür etti.

        - Taksicilerden emniyet kemeri zorunluluğu

        Trafik ekipleri denetimde ticari taksi sürücülerini de bilgilendirdi.

        Taksi şoförü Ragıp Dolu, AA muhabirine, hem sürücülerin hem de yolcuların trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

        Müşterilerine taksiye bindiği gibi emniyet kemeri taktırdığını belirten Dolu, "Taksiyle yolculuk yaparken emniyet kemeri takma zorunluluğumuz var. Bu kurala da çok dikkat ediyoruz." dedi.

        -Kırklareli'nde minibüs ve otobüs sürücülerine trafik eğitimi verildi

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları şoförlerine trafik eğitimi verildi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde, emniyet kemeri kullanmanın önemi, kazaların nedenleri, hızın etkileri, yorgunluk kavramı, sürüş ve dinlenme süreleri, fazla yolcu taşıma, takograf cihazları ve ilgili yükümlülükler, yolcu indirme ile bindirmede kapıların açılması, duraklama ve park etme, okul servis araçları, sürücü ile yolcu iletişimi konularında bilgi aktarıldı.

        Bölge Trafik Şube Müdürü Yener Kahyaoğlu, uykusuz ve yorgunluğun en büyük kaza sebebi olduğunu belirtti.

        Uzun yolculuklarda her iki saatte bir mola verilmesi gerektiğini ifade eden Kahyaoğlu, "Sürüş esnasında can sıkıntısı, sinirlilik hali, trafik işaret ve levhalarını kaçırma, şeritte kalmada güçlük çekme gibi problemler yorgun belirtileri arasında yer alıyor. Trafik kurallarına uygun hareket edilmesi durumunda ölümlü, yaralanmalı yada maddi hasarlı trafik kazalarının da önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.

        Daha sonra sürücülere dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi.

        Eğitime, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker ile minibüs ve otobüs sürücüleri katıldı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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