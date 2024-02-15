Edirne'de, yabancı ülke araçları tamirinde, sanayi esnafına 'akreditasyon' uygulaması EDİRNE'de, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin, araçlarıyla yedek parçalarını tamir edebilmek için verilen 'akreditasyon belgesi' uygulaması güncellendi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, uygulamanın Ticaret Bakanlığı izniyle sadece Edirne'ye mahsus yapıldığını kaydetti. Edirne'de 2013 yılında hayata geçirilen 'akreditasyon belgesi' uygulamasıyla, kentte araç tamiriyle uğraşan sanayi esnafının komşu ülkelerden gelen araç ve yedek parçaları tamir edebilmeleri sağlandı. Uygulama için ilk zamanlarda sadece Edirne Sanayi Sitesi'nden 5 esnaf başvuru yaparken, son dönemde Bulgar ve Yunan turist hareketliliği artınca belge almak isteyenlerin sayısı da arttı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği toplantıda esnafa akreditasyon belgesini nasıl alacaklarını ve şartları hakkında bilgi verildi. ETSO binasında düzenlenen toplantıya ETSO Başkanı Sezai Irmak, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, gümrük personeli ile esnaf temsilcileri katıldı. 'İŞLER YOLUNA GİRECEK' ETSO Başkanı Sezai Irmak, "Birkaç aydan beri zaman zaman gümrükten komşu ülkelerden araç tamirine gelen araçlarla ilgili sanayi esnafından şikayetler alıyorduk. Bu konuyu araştırdık ve Sayın Gümrük Bölge Müdürümüzle bir görüşme gerçekleştirdim. Bu konuda daha önceden yapılmış bir anlaşma olduğunu öğrendim. Birlikte bir değerlendirme yaptık ve burada birtakım kopukluklar, bilgi kirliliği olduğunu tespit ettik ve en kısa sürede sanayi esnafımızla, Edirne'deki tamirci esnafımızla gümrük yetkililerini bir araya getirmeyi düşündük ve bugün getirdik de. Akreditasyon belgesi var, bu belgeleri için sanayiden ne kadar müracaat eden arkadaşımız olursa tamircilerden, uygun şartları yerine getirdiklerinde akreditasyon belgesini vereceğiz onlara. Bu konuda bir teminat mektubu veriyorum gümrük idaresine, herhangi bir sıkıntı olursa biz onların kefiliyiz. Şimdiden sonra sıkıntısız şekilde bu işler yoluna girecek" diye konuştu. Akreditasyon belgesinin alınması için şartların çok basit olduğunu söyleyen Irmak, "2021 yılında bu konuyla ilgili 7 işlem yapılmış, 2022 yılında 6 işlem yapılmış, 2023 yılında 8 işlem yapılmış. Yani rakam çok az. Esnafımız bu prosedürler konusunda pek elini taşın altına koymak istemiyor. Basit şartlar var, bunları yerine getirirlerse herkese akreditasyon belgesini veririz ve herkes rahatlıkla araç tamirini yapar. Esnaf para kazanır, biz de görevimizi yapmanın mutluluğuna erişiriz" dedi. 'BİLGİ TAZELEMESİ YAPTIK' Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da uygulamanın aslında 2013'ten bu yana var olduğunu belirterek, "Bu 2013 yılında Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan bir anlaşma ve Bakanlığımız izniyle Edirne iline mahsus uygulanan bir uygulama. Hiçbir problem de yok. Akredite edilmiş, Ticaret Odası'ndan izin almış, bizim kontrol edip izin verdiğimiz firmalar tarafından sorunsuz şekilde uygulanabiliyor. Sayın Başkanımızı bunun esnaf arasında uygulamasının çok da bilinmediğini, eksik uygulamalar olduğunu söylediği zaman görüştüğümüzde, kendilerine bugün bir seminer vererek anlattık. Personelimizle tekrar bir bilgi tazelemesi yaptık, hiçbir sorun yok" diye konuştu. '15 GÜN SÜRE VERECEĞİZ' Araç tamiri için uygulama kapsamında 15 günlük süre verildiğini belirten Kınık, "Edirne'deki sanayi esnafının komşu ülkelerden Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan ve yakın Balkan ülkelerinden gelen hususi araçları, tarım makinelerini ve parçalarını tamir ederek ülkemize döviz kazandırması yönünde bir uygulama. Bu uygulamayla ilgili Ticaret Odası'nın bir teminatı var, onların akredite ettiği kişilere teslim etmek suretiyle prosedürler uygulayarak 15 gün süre vereceğiz, 15 gün sonunda tamir edip çıktıkları zaman dosya kapanmış olacak. Tabii bir taraftan da Ticaret Odası'nın kefaleti olduğu için eğer bir cezai durum olursa Ticaret Odası'nın teminatından alacağız, cezai duruma düşen kişi hakkında da hukuki yaptırımlar olacaktır. Esnafımızın da bu noktada dikkatli ve titiz olması, bu sistemin iyi çalışması için gayret etmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 11:53 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:55 facebook

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