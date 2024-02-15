Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 28 konak restore edilecek

        EDİRNE'de, valilik tarafından başlatılan 'Tarihi Konakları İhya' projesinde ilk etapta 28 konak turizme kazandırılacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Kaleiçi semtinde restorasyonlar tamamlandığında burası sanat sokaklarıyla, yerleşimiyle Türkiye'de, hatta dünyada örnek mekanlardan olacak. Burada Edirne'mizle ilgili geleneksel el sanatları yapılan yerler, konaklama ve gastronomiyle ilgili birçok mekanın bir arada bulunduğu alanlar oluşturulacak" dedi. Edirne Valiliği, 2018 yılında, 'Altın Üçgen' olarak adlandırılan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Kaleiçi'ndeki konakların da bulunduğu 'Tarihi Konakları İhya' projesi başlattı. Bu kapsamda, birden fazla mirasçısı olan ve restorasyon konusunda Anıtlar Kurulu'na takılan 463 konak tespit edildi. 123 konağın metruk olarak belirlenip, restore edilmesi için mülk sahiplerine tebligat gönderildi. Konakların ihyası için sahiplerinden valiliğe satmaları, kendileri onarmak isterlerse proje desteği verileceği, devredilen konakların onarımdan sonra 25-30 yıl kullanma hakkının da valiliğe verilmesi gibi, 3 ayrı seçenek sunuldu. Proje kapsamında 3 kişi konağını valiliğe hibe etti, 9 konak ise sahiplerinden satın alındı, diğer konakların sahipleri ise başvuruda bulunmadı. Bu zamana kadar 3 konak, sahipleriyle '20-30 yıllığına hibe' anlaşması programıyla onarılarak, müze, konukevi ve kamu binası olarak kullanılmaya başlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, geçen yıl ağustos ayında göreve başlamasının ardından tarihi konaklarla ilgili projeyi canlandırmak için 'Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni başlattı. Edirne'de ihya edilecek ve turizme kazandırılacak çok sayıda tarihi konak olduğunu belirten Sezer, ilk etapta 28 konağın ihya edileceğini kaydetti. İhya edilme çalışmaları süren tarihi konakta incelemelerde bulunan Sezer, "Proje kapsamında 28 tarihi konakta çalışmaları hızlandırdık. Edirne'nin tarihi mekanlarından bir tanesi Kaleiçi, burası konaklarıyla ünlü tarihi yapılarıyla ünlü bir semtimiz. Burayı Kültür Bakanlığımız yatırım programına aldı. Restorasyonla ilgili çalışmalar bu sene içerisinde başlayacak. Ondan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Çevre Koruma Vakfı ile beraber 28 tane konağın restorasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bazılarının projeleri çiziliyor. Bazılarının inşaat ve restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Kaleiçi semtinde restorasyonlar tamamlandığında burası sanat sokaklarıyla, yerleşimiyle Türkiye'de hatta dünyada örnek mekanlardan bir tanesi olacak. Burada hem Edirne'mizle ilgili geleneksel el sanatları yapıldığı yerler, hem konaklama hem de gastronomi ile ilgili birçok mekanın bir arada bulunduğu alanlar oluşturulacak. Gerçekten ülkemizin büyük bir zenginliği olan bu konakları ülkemize ve Edirne'mize kazandıracağız" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 28 konak restore edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de, valilik tarafından başlatılan 'Tarihi Konakları İhya' projesinde ilk etapta 28 konak turizme kazandırılacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Kaleiçi semtinde restorasyonlar tamamlandığında burası sanat sokaklarıyla, yerleşimiyle Türkiye'de, hatta dünyada örnek mekanlardan olacak. Burada Edirne'mizle ilgili geleneksel el sanatları yapılan yerler, konaklama ve gastronomiyle ilgili birçok mekanın bir arada bulunduğu alanlar oluşturulacak" dedi. Edirne Valiliği, 2018 yılında, 'Altın Üçgen' olarak adlandırılan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Kaleiçi'ndeki konakların da bulunduğu 'Tarihi Konakları İhya' projesi başlattı. Bu kapsamda, birden fazla mirasçısı olan ve restorasyon konusunda Anıtlar Kurulu'na takılan 463 konak tespit edildi. 123 konağın metruk olarak belirlenip, restore edilmesi için mülk sahiplerine tebligat gönderildi. Konakların ihyası için sahiplerinden valiliğe satmaları, kendileri onarmak isterlerse proje desteği verileceği, devredilen konakların onarımdan sonra 25-30 yıl kullanma hakkının da valiliğe verilmesi gibi, 3 ayrı seçenek sunuldu. Proje kapsamında 3 kişi konağını valiliğe hibe etti, 9 konak ise sahiplerinden satın alındı, diğer konakların sahipleri ise başvuruda bulunmadı. Bu zamana kadar 3 konak, sahipleriyle '20-30 yıllığına hibe' anlaşması programıyla onarılarak, müze, konukevi ve kamu binası olarak kullanılmaya başlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, geçen yıl ağustos ayında göreve başlamasının ardından tarihi konaklarla ilgili projeyi canlandırmak için 'Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni başlattı. Edirne'de ihya edilecek ve turizme kazandırılacak çok sayıda tarihi konak olduğunu belirten Sezer, ilk etapta 28 konağın ihya edileceğini kaydetti. İhya edilme çalışmaları süren tarihi konakta incelemelerde bulunan Sezer, "Proje kapsamında 28 tarihi konakta çalışmaları hızlandırdık. Edirne’nin tarihi mekanlarından bir tanesi Kaleiçi, burası konaklarıyla ünlü tarihi yapılarıyla ünlü bir semtimiz. Burayı Kültür Bakanlığımız yatırım programına aldı. Restorasyonla ilgili çalışmalar bu sene içerisinde başlayacak. Ondan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Çevre Koruma Vakfı ile beraber 28 tane konağın restorasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bazılarının projeleri çiziliyor. Bazılarının inşaat ve restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Kaleiçi semtinde restorasyonlar tamamlandığında burası sanat sokaklarıyla, yerleşimiyle Türkiye’de hatta dünyada örnek mekanlardan bir tanesi olacak. Burada hem Edirne’mizle ilgili geleneksel el sanatları yapıldığı yerler, hem konaklama hem de gastronomi ile ilgili birçok mekanın bir arada bulunduğu alanlar oluşturulacak. Gerçekten ülkemizin büyük bir zenginliği olan bu konakları ülkemize ve Edirne’mize kazandıracağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'ye mahsus uygulamayla sanayi esnafı yurt dışından gelen arızalı araç...
        Edirne'ye mahsus uygulamayla sanayi esnafı yurt dışından gelen arızalı araç...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Edirne'de motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Edirne Valisi Yunus Sezer'i Bulgaristan'dan bölge müftüleri ziyaret etti
        Edirne Valisi Yunus Sezer'i Bulgaristan'dan bölge müftüleri ziyaret etti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa