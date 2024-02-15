Edirne'de 28 konak restore edilecek EDİRNE'de, valilik tarafından başlatılan 'Tarihi Konakları İhya' projesinde ilk etapta 28 konak turizme kazandırılacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Kaleiçi semtinde restorasyonlar tamamlandığında burası sanat sokaklarıyla, yerleşimiyle Türkiye'de, hatta dünyada örnek mekanlardan olacak. Burada Edirne'mizle ilgili geleneksel el sanatları yapılan yerler, konaklama ve gastronomiyle ilgili birçok mekanın bir arada bulunduğu alanlar oluşturulacak" dedi. Edirne Valiliği, 2018 yılında, 'Altın Üçgen' olarak adlandırılan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Kaleiçi'ndeki konakların da bulunduğu 'Tarihi Konakları İhya' projesi başlattı. Bu kapsamda, birden fazla mirasçısı olan ve restorasyon konusunda Anıtlar Kurulu'na takılan 463 konak tespit edildi. 123 konağın metruk olarak belirlenip, restore edilmesi için mülk sahiplerine tebligat gönderildi. Konakların ihyası için sahiplerinden valiliğe satmaları, kendileri onarmak isterlerse proje desteği verileceği, devredilen konakların onarımdan sonra 25-30 yıl kullanma hakkının da valiliğe verilmesi gibi, 3 ayrı seçenek sunuldu. Proje kapsamında 3 kişi konağını valiliğe hibe etti, 9 konak ise sahiplerinden satın alındı, diğer konakların sahipleri ise başvuruda bulunmadı. Bu zamana kadar 3 konak, sahipleriyle '20-30 yıllığına hibe' anlaşması programıyla onarılarak, müze, konukevi ve kamu binası olarak kullanılmaya başlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, geçen yıl ağustos ayında göreve başlamasının ardından tarihi konaklarla ilgili projeyi canlandırmak için 'Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni başlattı. Edirne'de ihya edilecek ve turizme kazandırılacak çok sayıda tarihi konak olduğunu belirten Sezer, ilk etapta 28 konağın ihya edileceğini kaydetti. İhya edilme çalışmaları süren tarihi konakta incelemelerde bulunan Sezer, "Proje kapsamında 28 tarihi konakta çalışmaları hızlandırdık. Edirne'nin tarihi mekanlarından bir tanesi Kaleiçi, burası konaklarıyla ünlü tarihi yapılarıyla ünlü bir semtimiz. Burayı Kültür Bakanlığımız yatırım programına aldı. Restorasyonla ilgili çalışmalar bu sene içerisinde başlayacak. Ondan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Çevre Koruma Vakfı ile beraber 28 tane konağın restorasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bazılarının projeleri çiziliyor. Bazılarının inşaat ve restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Kaleiçi semtinde restorasyonlar tamamlandığında burası sanat sokaklarıyla, yerleşimiyle Türkiye'de hatta dünyada örnek mekanlardan bir tanesi olacak. Burada hem Edirne'mizle ilgili geleneksel el sanatları yapıldığı yerler, hem konaklama hem de gastronomi ile ilgili birçok mekanın bir arada bulunduğu alanlar oluşturulacak. Gerçekten ülkemizin büyük bir zenginliği olan bu konakları ülkemize ve Edirne'mize kazandıracağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:45 facebook

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