Edirne'de asayiş
Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barutluk Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.Y'nin üzerini aradı.
Aramada 33.9 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
- Tabanca ele geçirildi
Keşan'da kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği T.C.Y'nin üzerini aradı.
Üzerinde kurusıkı tabanca ve 20 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Hırsızlık zanlıları yakalandı
Keşan ilçesinde evden 2 motorlu testere çalan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 2 motorlu testere çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler Ü.Y. ve V.I'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.I, hakimlikçe tutuklandı, Ü.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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