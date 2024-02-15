Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barutluk Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.Y'nin üzerini aradı.

        Aramada 33.9 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

        - Tabanca ele geçirildi

        Keşan'da kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği T.C.Y'nin üzerini aradı.

        Üzerinde kurusıkı tabanca ve 20 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Hırsızlık zanlıları yakalandı

        Keşan ilçesinde evden 2 motorlu testere çalan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 2 motorlu testere çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler Ü.Y. ve V.I'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.I, hakimlikçe tutuklandı, Ü.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf

        Benzer Haberler

        Edirne'ye mahsus uygulamayla sanayi esnafı yurt dışından gelen arızalı araç...
        Edirne'ye mahsus uygulamayla sanayi esnafı yurt dışından gelen arızalı araç...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Edirne'de motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Edirne Valisi Yunus Sezer'i Bulgaristan'dan bölge müftüleri ziyaret etti
        Edirne Valisi Yunus Sezer'i Bulgaristan'dan bölge müftüleri ziyaret etti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 15 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak
        Edirne'de 15 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak