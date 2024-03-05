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        Edirne'de hafriyat kamyonlarının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde hafriyat kamyonlarının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:34 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:45
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        Edirne'de hafriyat kamyonlarının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde hafriyat kamyonlarının çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Gül'ün kullandığı 42 EKR 15 plakalı hafriyat yüklü kamyon ilçe girişinde aynı şirkette çalışan Erhan Köse yönetimindeki 42 GF 579 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılan Gül'ün cenazesi Lalapaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

        Diğer sürücü ise ifadesi için Lalapaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Güder olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Konya'dan Edirne'ye çalışmak için gelen sürücülerin akraba oldukları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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