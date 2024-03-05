Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçesinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 28 göçmeni tespit etti.

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