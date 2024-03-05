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        Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi zengin koleksiyonuyla tarihi yolculuk sunuyor

        Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, sahip olduğu eserlerle ziyaretçilerine kent tarihini öğrenme şansı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:58
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        Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi zengin koleksiyonuyla tarihi yolculuk sunuyor
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        Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, sahip olduğu eserlerle ziyaretçilerine kent tarihini öğrenme şansı sunuyor.

        Arkeolojik ve etnografik eserlerden oluşan 29 bin parçalık koleksiyonun sergilendiği müzede, Roma döneminden kalma aile lahdi ile Enez Antik Kenti kazılarından çıkarılmış Nike heykelciği öne çıkan eserler arasında yer alıyor.

        Müze Müdürü Şahan Kırçın, AA muhabirine, müzenin bahçesinde sergilenen aile lahdinin (mezar odası) önemli bir eser olduğunu söyledi.

        Lahdin, Eski İstanbul Caddesi'nde 1977'de yapılan bir altyapı çalışması sırasında ortaya çıktığını belirten Kırçın, "Çıktıktan sonra müzeye haber veriliyor. Yapılan kazıyla çıkarılan eser müzemizin bahçesine getirilerek burada sergileniyor." dedi.

        Kırçın, 2. yüzyıla tarihlenen lahdin üzerindeki yazıdan Thedolos'un oğlu Bassos'a ait olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

        Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yapılan Edirne Kalesi'ne yakın bölgelerde yaptıkları kazılarda çok sayıda mezara rastladıklarını ifade eden Kırçın, "Edirne Kalesi'nin ana merkezinin yaşam alanının dışındaki alanlar bir nekropol yani mezar alanı. Edirne tarihi anlamında bize önemli detaylar veriyor. Ancak yapılaşma nedeniyle çok çalışma yapamıyoruz." diye konuştu.

        Kırçın, Enez ilçesindeki kazı çalışmalarında bulunan Nike heykelciğinin de önemli eserler arasında yer aldığını belirtti.

        Heykelciğin, 1983 yılında ilçedeki itfaiye binasının arkasında mozaikle kaplı bir yapının içinde bulunduğunu anlatan Kırçın, "Burada yapılan çalışmalarda da Nike heykelinin yanında Serapis heykeli ve bir bronz kadın heykeli de bulunuyor ve yine çeşitli eserler ele geçiyor. Çok önemli bir yapı. O dönem kazı başkanı tarafından 'Roma zengin villası' diye isimlendiriliyor. Helenistik döneme tarihliyoruz biz bu eseri. Roma villası diyoruz ama Helenistik dönem biraz daha önce olduğu için o dönemden kalan eserleri de kullanmış olabiliyorlar. Nike heykelciği '2 bin yıl öncesine ait' diyebiliriz. Müzemizde Enez'den ve diğer kazılardan gelen çok önemli eserlerimiz bulunuyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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