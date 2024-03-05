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        Edirne'de aranan 115 şüpheli yakalandı

        Edirne'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:24
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        Edirne'de aranan 115 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheli yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 115 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların vatandaşların desteğiyle devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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