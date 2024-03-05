Edirne'de aranan 115 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 115 şüpheliyi yakaladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

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