Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Vatandaşlar, ilaçlama esnasında kişisel koruyucu maske ve kıyafet kullanımı, rüzgarlı havalarda tarım ilacı kullanılmaması ve tarım ilacı ambalajlarının araziye bırakılmasının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesi ve köylerinde tarım ilaçlarının bilinçsiz ve yanlış kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Keşan'ın İzzetiye Mahallesi'nde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

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