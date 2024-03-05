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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:16
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, Keşan'ın İzzetiye Mahallesi'nde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

        Vatandaşlar, temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirildi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        - Tarım ilaçlarının doğru kullanımına yönelik eğitim

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Meriç ilçesi ve köylerinde tarım ilaçlarının bilinçsiz ve yanlış kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

        Vatandaşlar, ilaçlama esnasında kişisel koruyucu maske ve kıyafet kullanımı, rüzgarlı havalarda tarım ilacı kullanılmaması ve tarım ilacı ambalajlarının araziye bırakılmasının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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