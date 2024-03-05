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        Edirne'de ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Edirne'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:41 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:41
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        Edirne'de ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, K.E'nin kullandığı 34 HGK 514 plakalı otomobil, Olin Kavşağı'nda, G.K.D idaresindeki 22 EH 229 plakalı ciple çarpıştı.

        Kazada sürücü G.K.D. ile yanında bulunan çocuk yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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