Edirne'de ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Edirne'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edirne'de ciple otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.E'nin kullandığı 34 HGK 514 plakalı otomobil, Olin Kavşağı'nda, G.K.D idaresindeki 22 EH 229 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada sürücü G.K.D. ile yanında bulunan çocuk yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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