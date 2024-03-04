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        Edirne'de 154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de 154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:50
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        Edirne'de 154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de 154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından hakkında 154 suçtan aranma kaydı bulunan E.A'yı yurt dışında kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Bu arada ekipler E.A. ile birlikte 20 suçtan aranma kaydı bulunan M.Ç'yi de gözaltına aldı.

        İki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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