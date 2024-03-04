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        Edirne'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

        Edirne'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:51
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        Edirne'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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        Edirne'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, Çavuşköy köyünde izinsiz kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Zanlıların yanında bulunan 2 telsiz, tablet, yer altı görüntüleme cihazı ve kazı aletlerine el konuldu.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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