Edirne'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Edirne'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Çavuşköy köyünde izinsiz kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Zanlıların yanında bulunan 2 telsiz, tablet, yer altı görüntüleme cihazı ve kazı aletlerine el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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