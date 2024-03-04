Edirne'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Zanlıların yanında bulunan 2 telsiz, tablet, yer altı görüntüleme cihazı ve kazı aletlerine el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

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