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        Biri 154, diğeri 20 suçtan aranan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de biri 154, diğeri 20 suçtan aranan ve Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:15
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        Biri 154, diğeri 20 suçtan aranan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE’de biri 154, diğeri 20 suçtan aranan ve Yunanistan’a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan E.A. ve M.Ç., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, 154 suçtan aranan E.A. ve 20 suçtan aranma kaydı olan M.Ç.’yi, Yunanistan’a kaçmak isterken sınır bölgesinde yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve M.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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