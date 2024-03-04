Biri 154, diğeri 20 suçtan aranan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de biri 154, diğeri 20 suçtan aranan ve Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan E.
EDİRNE’de biri 154, diğeri 20 suçtan aranan ve Yunanistan’a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan E.A. ve M.Ç., tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, 154 suçtan aranan E.A. ve 20 suçtan aranma kaydı olan M.Ç.’yi, Yunanistan’a kaçmak isterken sınır bölgesinde yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve M.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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