Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, saha çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, saha çalışmalarını sürdürüyor.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla sık sık bir araya gelen İba, talepleri dinliyor, projelerini anlatıyor.

        Bu kapsamda İba, Karaağaç Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden İba, esnafa hayırlı işler diledi.

        Edirne için hazırladığı projeleri vatandaşlarla paylaşan İba, talepileri dinleyip not aldı. Beşiktaş - Galatasaray maçını da vatandaşlar ile izleyen İba'ya Beşiktaş atkısı hediye edildi.

        Edirne'yi spor merkezi haline getireceklerini anlatan İba, "Biz de Edirne'mizde, futbola ve diğer tüm spor dallarına destek verecek, şehrimizi sporun merkezi haline getireceğiz."dedi.

        İbrahim Ay Caddesi'nde kahvehaneleri ziyaret eden İba, vatandaşların desteğiyle çok güçlü ve çok güzel bir Edirne'nin kapılarını araladıklarını söyledi.

        İba, "Cumhuriyetin Kadınları Atatürk'ün İzinde" Projesi'nin tanıtım konferansı ile bir çiftin nikah törenine de katıldı.

        - "Edirne için çok çalışacağız"

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Akın, belediye bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler, Mali Hizmetler, Kadın ve Aile Hizmetleri, İmar ve Şehirciliği, Özel Kalem, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Personel Anonim Şirketi'ni ziyaret etti.

        Çalışanlarla sohbet eden Akın, belediye personellerine işlerinde kolaylıklar diledi.

        Edirne'nin geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini ifade eden Akın, "Güzel kentimiz Edirne için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretlerinde Akın'a CHP İl Başkanı Samet Kahraman, İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve meclis üyeleri de eşlik etti.

        - İYİ Parti

        İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi basın toplantısı düzenledi.

        Sedefçi, parti binasındaki toplantıda, Edirne'deki seçimleri kazanacağını iddia etti.

        Belediye başkanlığının bilgi ve birikim isteyen bir görev olduğunu anlatan Sedefçi, altyapısı olamayan kişilerin seçilse bile başarılı olamayacağını ileri sürdü.

        Sedefçi, Edirnespor'a yapılan yardım hususunun vatandaşlara yanlış aksettirildiğini ileri sürerek, "Bu aktarılan devletin parasını bazı yerel gazeteler 'Edirnespor'a İba sahip çıktı' diye servis etti. " dedi.

        Sedefçi, Gencan ve İba'yı canlı yayında Edirne'yi konuşmaya davet etti.

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise devlet ve hükümetin ayrı şeyler olduğunu, bunu karıştırmamak gerektiğini belirtti.

        AK Partili belediye başkan adaylarının hükümetin tüm olanaklarını kullandığını iddia eden Akalın, devletin herkese eşit mesafede olması gerektiğini vurguladı.

        - Saadet Partisi

        Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakütük, kent merkezinde esnafları ziyaret etti.

        Esnaflarla sohbet eden Karakütük, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakütük, şehrin yönetiminde, vatandaşları aktif birer katılımcı yapacaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        Meteoroloji'den yarın için uyarı! 16 kent için alarm!
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        Dinlenmek için oturduğu istinat duvarından düştü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması

        Benzer Haberler

        Türkiye'de nüfusun yüzde 17'si obez
        Türkiye'de nüfusun yüzde 17'si obez
        Biri 154, diğeri 20 suçtan aranan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçarken yakaland...
        Biri 154, diğeri 20 suçtan aranan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçarken yakaland...
        Edirne'de Roman öğrencilerin devamsızlık sorunu projelerle çözülüyor
        Edirne'de Roman öğrencilerin devamsızlık sorunu projelerle çözülüyor
        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Ayçiçeği üretiminde bilinçsiz ilaçlama arıları öldürüyor
        Ayçiçeği üretiminde bilinçsiz ilaçlama arıları öldürüyor
        Kilo fazlası olanlar Obezite Okulunda sağlıklı zayıflıyor
        Kilo fazlası olanlar Obezite Okulunda sağlıklı zayıflıyor