Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı; 1'i ağır 2 liseli yaralı

EDİRNE'ninKeşan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çapıştığı kazada 1'i ağır 2 lise öğrencisi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. A.Ö. (23) yönetimindeki 22 AAL 004 plakalı hafif ticari araç, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde U dönüşü yaptığı sırada karşı yönden gelen Y.E.D. (17) idaresindeki 34 HBT 624 plakalı motosikletle çarpıştı. Takla atan motosiklet, kaldırıma savruldu. Kazada Keşan Hersekzade Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi motosiklet sürücüsü Y.E.D. ile arkasındaki sınıf arkadaşı E.K. (17) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.E.D.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, A.Ö. ifadesi için emniyete götürüldü.