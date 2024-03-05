Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Balkan ressamlarının fırçalarından Edirne" resmediliyor

        Edirne Valiliğinin organizasyonuyla kentte bulunan Balkan ülkelerinden 25 ressam, şehrin güzelliklerini resmediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 08:47 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Balkan ressamlarının fırçalarından Edirne" resmediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valiliğinin organizasyonuyla kentte bulunan Balkan ülkelerinden 25 ressam, şehrin güzelliklerini resmediyor.

        Vali Yunus Sezer'in yürütme kurulu başkanlığında, Balkan ülkeleriyle yapılan işbirliklerinin daha etkin, verimli olması ve tek elden yürütülmesi amacıyla Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu kuruldu.

        Platform, Trakya Üniversitesi işbirliğinde 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu düzenleyecek. 7-8 Mart'ta gerçekleştirilecek sempozyumda Balkanlar'ın kültürel ve sanatsal yönleri ele alınacak.

        Organizasyon kapsamında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan 25 ressam da kente davet edildi.

        Şehri resmeden ressamların eserleri, sempozyum kapsamında 7 Mart'ta Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde "Balkan Ressamlarının Fırçalarından Edirne" adlı sergide beğeniye sunulacak.

        - Ressamlar tarihi ve turistik alanlarda

        Ressamlar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü, Karaağaç Mahallesi ve Devecihan Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hatipler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ressamların Vali Sezer'in misafiri olarak 10 gündür Edirne'de olduğunu söyledi.

        Sanatçıların çalışmalarını stüdyo olarak hazırlanan Devecihan Kültür Merkezi ve kentin tarihi, turistik alanlarına sürdürdüğünü belirten Hatipler, "Balkan coğrafyasının hemen hemen her köşesinden gelen ressamlarımız Edirne'de. Onların gözüyle, fırçasıyla oluşturduğu eserlerde kentimizi göreceğiz. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün ve akademisyen ressamlarımızı da bu çalışmaya dahil ettik." dedi.

        Hatipler, sempozyuma Balkan ülkelerinden katılacak akademisyenlerin ise Balkanları edebiyattan tarihe, musikiden mimariye, ekonomiden kültüre, sanattan spora birçok yönüyle ele alacağını kaydetti.

        - Organizasyon konserle sona erecek

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk de platformun kısa süre önce çalışmalarına başladığını, bu çalışmalardan ilkinin Balkanların anahtarı Edirne'de gerçekleşecek 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu olduğunu vurguladı.

        Resim sergisi için ressamların çalışmalarının devam ettiğini anlatan Soytürk, "Etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu tarafından 7 Mart'ta Altay'dan Tuna'ya konseriyle bu sempozyum taçlandırılacak." dedi.

        - "Edirne Balkanların başkentidir"

        Kosova'nın Prizren şehrinden gelen ressam Ethem Baymak ise Edirne'yi çok sevdiğini ve bu şehirde resim yapmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

        Edirne'nin ressamlara ilham veren bir kent olduğunu dile getiren Baymak, şunları kaydetti:

        "Edirne Balkanlar'ın başkentidir. Bir derdim varsa Edirne'ye giderim, bir zevkim varsa Edirne oyun havasını oynamak bizim için bir güzelliktir. Tek kelimeyle Rumeli insanı, Balkanlar'da yaşayan Müslümanlar, Türkler Edirne'yi hem samimi bulmaktadır hem de başkent olarak kabul etmektedirler. Ne İstanbul ne Ankara ama 'Edirne' deyince içimizde bir kıpırtı mevcuttur. Edirne her yeri tarihi eserlerle dolu, köprüsüyle, camisiyle, kervansarayıyla Rumeli insanının böbürleneceği bir ilham kaynağıdır, bundan beslenerek güzel eserler ortaya koyacağız."

        Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinden Kamber Osman Kamber ise platformun Balkan ülkeleri arasındaki kardeşliği artıracağını ve Balkan ressamlar olarak bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Bulgaristan'ın Süzebolu bölgesinden Anjeline Nedin de Edirne'de ressamlara konu olacak birçok eserin ve mekanın yer aldığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı

        Benzer Haberler

        Edirne'de ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de ciple otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı; 1'i ağır 2 liseli yaralı
        Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı; 1'i ağır 2 liseli yaralı
        Edirne'de 154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçarken yakalan...
        Edirne'de 154 suçtan aranma kaydı olan firari Yunanistan'a kaçarken yakalan...
        Edirne'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        Edirne'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Türkiye'de nüfusun yüzde 17'si obez
        Türkiye'de nüfusun yüzde 17'si obez