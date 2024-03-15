Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Edirne'de proje açılış töreninde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, büyüme ve kalkınma yolundaki mücadelelerinde önlerine nice engeller çıkarıldığını belirterek, "Kurulan nice tuzaklara, oynanan nice oyunlara rağmen ülkemize asırlık demokratik haklar ve kalkınma atılımları kazandırdık." dedi.

Kacır, Edirne programı kapsamında Vali Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Kacır, "Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Projeleri" açılış töreninin yapılacağı Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına geçti.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, her yanı tarih kokan, serhat şehri Edirne'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne’ye yeni eserler kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, onun tasavvur ettiği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yolunda emin adımlarla ilerledik. Büyüme ve kalkınma yolundaki mücadelemizde önümüze çıkartılan nice engellere, kurulan nice tuzaklara, oynanan nice oyunlara rağmen ülkemize asırlık demokratik haklar ve kalkınma atılımları kazandırdık. 81 vilayetimizin, 85 milyon vatandaşımızın hiçbirini diğerinden ayırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan şehirlerimize eserler kazandırdık ve hizmetler ürettik. Ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak yatırımlara imza attık. Ancak elbette 'yetmez' diyoruz."

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet'in ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı'nda daha gelişmiş, refah seviyesi artan marka şehirler için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu vizyon doğrultusunda Edirne'nin de sanayisini, üretimini, istihdamını, kalkınmasını desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Edirne’de gerçekleşecek toplam yatırım tutarı 24 milyar liraya yaklaşan 346 yeni ya da ilave yatırımlar için teşvik belgesi düzenledik. 8 bin 700’den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. 22 yıl önce Edirne’de sadece 1 organize sanayi bölgesi (OSB) varken, 237 milyon lira bakanlık desteğiyle bu sayıyı 4’e çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizde 1400'den fazla vatandaşımızın istihdamını sağladık. Çevre duyarlılığını önceliklendirdiğimiz organize sanayi bölgelerimizdeki tüm parsellerin üretime geçmesiyle bu rakamı 9 bine çıkararak Edirne’mize sanayi kenti kimliği de kazandıracağız."

- Edirne'deki yatırımlar

Kacır, şehirlerde kalkınmanın baş aktörü, ekonominin sac ayağı saydıkları KOBİ’lere destek vermeye devam ettiklerine işaret etti.

Edirne'de son 22 yılda 6 bin 400’den fazla KOBİ’ye 644 milyon liranın üzerinde KOSGEB destek ödemesi gerçekleştirildiğini vurgulayan Kacır, şunları anlattı:

"Teknoloji girişimciliğini desteklemek üzere Edirne'de teknopark kurduk. Teknoparkta faaliyet gösteren firmalara 1,1 milyar liradan fazla AR-GE teşviki sağladık. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında 142 projeye ve 280 bilim insanına 323 milyon lira destek verdik. Bilime ve teknolojiye meraklı gençlerimizi, çocuklarımızı keşfetmek, onların potansiyellerini ortaya çıkarmak, şehrimize kazandırmak için Edirne’ye Deneyap Teknoloji Atölyesi’ni kurduk. Ortaokul ve lise öğrencilerimize, tasarımdan robotik kodlama, yapay zekadan havacılık ve uzay teknolojilerine 11 farklı yenilikçi teknoloji başlığında 36 ay ücretsiz eğitim imkanı sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz."

- Deneyap Teknoloji Atölyelerine başvurular devam ediyor

Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında 81 ilde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerine başvuruların devam ettiğini ifade eden Kacır, 25 Mart’a kadar tüm kentlerdeki 4, 5, 8 ve 9. sınıflar ile lise hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin başvurularını beklediklerini kaydetti.

Kacır, Edirne'deki 11 meşhur yöresel lezzeti coğrafi işaretle tescilleyerek, kültürün koruma altına alındığına vurgu yaptı.

Trakya Kalkınma Ajansı aracılığıyla kamu kurumları, mahalli idareler, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 341 kalkınma projesine 533 milyon lira destek verildiğini söyleyen Kacır, şöyle devam etti:

"Bugün Trakya Kalkınma Ajansı eliyle Edirne'mizde, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, çiftçilerimize, sanayicimize ve dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik projelerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tarımdan turizme, sanayiden sosyal içermeye kadar yerel kalkınmayı destekleyecek, şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak 17 eseri Edirne’mize kazandırıyoruz. Bu projelerin bazılarından kısaca bahsetmek isterim. 'Kadının Emeği Evinin Ekmeği' Projesi'yle kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin markalaşması, pazarlanması ve satışını destekliyoruz. Bu projemizle kadın istihdamını da artırıyoruz.

Keşan Belediye’mizle gerçekleştirdiğimiz 'Yıl Boyu Üretim ve İstihdam ile Okula Giden Mutlu Çocuklar' projesiyle sezonluk tarım işçisi ailelerimize 12 ay iş olanağı sunuyoruz. 'Gastro-Akademi ile Gelecek Mutfakta' projesiyle hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için istihdam garantili eğitimler veriyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi Projemizle engelli bireylerin atölyeler ve eğitimler aracılığı ile sosyal hayata ve üretime katılmalarını destekliyoruz."

Kacır, Türkiye Yüzyılı’nda Edirne’yi gerçekleştirilen projelerle ihya etmeye devam edeceklerini belirtti.

- "Edirne maalesef gerçek belediyeciliğe, gönül belediyeciliğine hasret"

Edirne'nin belediyecilik hizmetlerinden yeterince yararlanamayan bir kent olduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Belgin İba'ya destek isteyen Kacır, şöyle sürdürdü:

"Edirne maalesef gerçek belediyeciliğe, gönül belediyeciliğine hasret. Gelin 31 Mart’ta Edirne’de bu hasrete son verelim. Edirne gerçek belediyecilikle tanışsın, Türkiye Yüzyılı’nda yoluna güçlü devam etsin. Biz, bu kadim şehir Edirne’yi bir başka seviyoruz.

Biz bu şehrin yiğitliğini, cesaretini seviyoruz. Biz bu kadim şehrin söz konusu millet ve memleket olunca hep en ön safta olan vatanperver insanlarını seviyoruz. İnanıyoruz ki inşallah Edirne, 31 Mart’ta tercihini sadece vatan ve millete hizmet aşkıyla çalışanlardan yana kullanacaktır. Ecdadın iftihar şehri Edirne’de inşallah emanet, ehil olana teslim edilecektir. Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkaran, bileği bükülmez pehlivanlar yetiştiren Edirne için biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Edirne Valisi Yunus Sezer de tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Edirne'nin stratejik konumuyla dikkati çektiğini belirtti.

Edirne'nin Balkanlar'ın başkenti olduğunu, orada yaşayan insanların da Edirne'ye bu şekilde baktığını ifade eden Sezer, "Umudumuz burada serbest ticaret bölgesi ve teknolojiye dayalı endüstri bölgelerinin oluşturulması. Kentin Balkanların cazibe merkezi olması noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de bölgeyi kalkındıracak projelere desteklerinden dolayı Bakan Kacır'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projelerin açılış kurdelesi kesildi, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve üretici kadınlar Bakan Kacır'a hediye takdim etti.

Kacır, daha sonra "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi kapsamında ETSO'da açılan mutfağı ziyaret etti, kursiyerlerle ramazan pidesi hazırladı.

Programa AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ve kurum müdürleri katıldı.

Bakan Kacır, daha sonra Trakya Teknopark'ı gezerek bilgi aldı.

Cuma namazını Eski Cami'de kılan Kacır, ardından esnaf ziyaretinde bulundu, Saraçlar Caddesi'nde AK Parti ve CHP stantlarını ziyaret etti.

Saraçlar Caddesi'nde bir kuyumcu esnafının, "Görüyorsunuz şehrimiz virane" demesi üzerine Bakan Kacır, "Çok güzel olacak bu şehir. İnşallah 31 Mart'ta iyi bir netice bekliyoruz." dedi.