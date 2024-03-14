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        Takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan ve yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü Rıfat G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 22:40 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:45
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        Takla atıp alev alan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan ve yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü Rıfat G., kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Kozköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan, Uzunköprü yönüne giden Rıfat G. yönetimindeki 20 PV 229 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan otomobil alev alarak yanmaya başlarken, kazayı yara almadan atlatan sürücü Rıfat G., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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