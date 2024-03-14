Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de evde 105 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

        EDİRNE'debir evde yapılan aramada 105 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de evde 105 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'debir evde yapılan aramada 105 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İpsala ilçesinde E.K. ile M.K.'nin yaşadığı ev ve eklentilerde arama yaptı. Ekipler, aramada tarihi eser niteliği taşıyan 70 sikke, 10 taş ve 25 metal objenin yanı sıra 1 dedektör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 58 av fişeği, 20 mermi ve 6 şarjör ele geçirdi.

        Jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Kız kardeşini taciz etti! Videosunu paylaştı! Sapık ağabeye de "İyi hal!"
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında

        Benzer Haberler

        Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Camisi ihtişamıyla 449 yıldır ilg...
        Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Camisi ihtişamıyla 449 yıldır ilg...
        Edirne'de TIR'ın dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de TIR'ın dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı
        Kenyalı doktor İbrahim mezuniyetinin ardından Türkiye'den ayrılmadı
        Kenyalı doktor İbrahim mezuniyetinin ardından Türkiye'den ayrılmadı
        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Edirne'de tır dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de tır dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Valisi Sezer sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı
        Edirne Valisi Sezer sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı