Edirne'de evde 105 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İpsala ilçesinde E.K. ile M.K.'nin yaşadığı ev ve eklentilerde arama yaptı. Ekipler, aramada tarihi eser niteliği taşıyan 70 sikke, 10 taş ve 25 metal objenin yanı sıra 1 dedektör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 58 av fişeği, 20 mermi ve 6 şarjör ele geçirdi.

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