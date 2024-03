Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Sağlık Müdür Vekili Mustafa Talha Sütcü törende, insanın en değerli varlığı sağlığın, koruyucu ve tedavi edicisinin tıp mesleği olduğunu vurguladı.

Tıp mesleğinin tarihten günümüze dünyanın en saygın ve onurlu mesleklerinden biri olduğunu ifade eden Sütcü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tıp mesleği dünyanın her yerinde yaz kış, gece gündüz, soğuk sıcak demeden barışta ve savaşta her türlü tehlikeyi göğüsleyerek hiçbir din, dil, ırk farkı gözetmeden insana koşulsuz hizmet etmektedir. 14 Mart Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün kabul edilse de tıbbiye öğrencilerinin işgale karşı bağımsızlık mücadelesinin gizli adı olmuştur, Tıp Bayramı. Tarih boyunca gerektiğinde canları pahasına milletin yardımına koşan sağlık çalışanları koronavirüs salgınına karşı yürüttükleri zorlu mücadele ve ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinde de yine en ön saflarda yer aldı. Durum ve koşullar her ne olursa olsun sağlık hizmeti hiç bir zaman aksamadı. Bu duygu ve düşüncelerle insan hayatını her şeyin üstünde tutan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden çalışanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

Törende, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata ve Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun da bir konuşma yaptı.

Program sağlık çalışanlarının anıtta hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.