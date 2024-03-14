Edirne'de tır dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

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