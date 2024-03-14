Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de tır dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de jandarma ekiplerince bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de tır dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de jandarma ekiplerince bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

        Tırda yapılan aramada dorse içerisinde 2 Mısır uyruklu yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı
        Edirne Valisi Sezer sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı
        Edirne Valisi Sezer, hudut karakolunda Mehmetçikle iftar yaptı
        Edirne Valisi Sezer, hudut karakolunda Mehmetçikle iftar yaptı
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        2 kaçak göçmen, TIR'da alüminyum folyo tulumla yakalandı
        2 kaçak göçmen, TIR'da alüminyum folyo tulumla yakalandı
        2 kaçak göçmen, TIR'da alüminyum folyo kaplı kıyafetle yakalandı
        2 kaçak göçmen, TIR'da alüminyum folyo kaplı kıyafetle yakalandı
        Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı