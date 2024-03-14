Edirne'de tır dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de jandarma ekiplerince bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de jandarma ekiplerince bir tırın dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada dorse içerisinde 2 Mısır uyruklu yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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