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        2 kaçak göçmen, TIR'da alüminyum folyo kaplı kıyafetle yakalandı

        BULGARİSTAN'a çıkış yapmak için Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da, 2 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:55
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        2 kaçak göçmen, TIR'da alüminyum folyo kaplı kıyafetle yakalandı
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        BULGARİSTAN’a çıkış yapmak için Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR’da, 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.

        Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada TIR’ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen tespit edilip, yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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