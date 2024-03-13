2 kaçak göçmen, TIR'da alüminyum folyo kaplı kıyafetle yakalandı
BULGARİSTAN'a çıkış yapmak için Edirne'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da, 2 kaçak göçmen yakalandı.
BULGARİSTAN’a çıkış yapmak için Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR’da, 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.
Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada TIR’ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen tespit edilip, yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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