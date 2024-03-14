Edirne'de TIR'ın dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 2 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE’nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan TIR’ın dorsesinde yapılan aramada Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 2 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları TIR’da arama yaptı. Aramada, dorseye saklanarak Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Mısır uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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