Edirne'de tarihi eser operasyonunda 105 obje ele geçirildi
Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.K. ve M.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 70 sikke, 35 metal ve taş obje, 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş ile dedektör ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.