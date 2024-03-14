Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de tarihi eser operasyonunda 105 obje ele geçirildi

        Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de tarihi eser operasyonunda 105 obje ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.K. ve M.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 70 sikke, 35 metal ve taş obje, 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş ile dedektör ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Çocuklarının babası olmadığı boşanınca ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Rusya'nın ticarette Batı'ya karşı yeni planı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü!
        17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü!
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Fransız seri katil aranırken televizyona çıkmış!
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Hayatında başka renge yer yok! Yeşil kadın internet fenomeni oldu
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Kayıp gencin cansız bedeni yarı gömülü halde bulundu!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Yapay Zekâ ABD'nin de Kırmızı Kitabı'na tehdit olarak girdi
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Bina yıkımında şaşkına çeviren manzara
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        Konut satışlarında 'deprem' etkisi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Makedon Kulesi'nde ikinci etap restorasyon çalışmaları sürüyor
        Makedon Kulesi'nde ikinci etap restorasyon çalışmaları sürüyor
        Edirne'de evde 105 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
        Edirne'de evde 105 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı
        Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Camisi ihtişamıyla 449 yıldır ilg...
        Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Camisi ihtişamıyla 449 yıldır ilg...
        Edirne'de TIR'ın dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de TIR'ın dorsesinde 2 kaçak göçmen yakalandı