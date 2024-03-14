Şehit Semih Akyıldız İlkokulu ile Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Tokatlı, çevre bilinci, çevreyi korumanın önemi ve Kovid-19 pandemisinin çevre üzerindeki etkilerini anlattı.

İlçede öğrenim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde servis şoförlerinin evrakları kontrol edildi, eksiği olanların tamamlanması istendi.

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