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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala'da okul servis araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:42
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        İpsala'da okul servis araçları denetlendi.

        İlçede öğrenim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde servis şoförlerinin evrakları kontrol edildi, eksiği olanların tamamlanması istendi.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz'in de katıldığı denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        - "Bilim Söyleşileri" etkinliği düzenlendi

        İpsala Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Tokatlı, Kütahya'da "Bilim Söyleşileri" etkinliğine katıldı.

        Şehit Semih Akyıldız İlkokulu ile Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Tokatlı, çevre bilinci, çevreyi korumanın önemi ve Kovid-19 pandemisinin çevre üzerindeki etkilerini anlattı.

        Söyleşiye öğrenci ve öğretmenler ilgi gösterdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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