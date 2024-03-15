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        Edirne Eski Cami'de imamlar 6 asırdır hutbelere kılıçla çıkıyor

        Edirne'de vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kılmak için selatin camilerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:01
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        Edirne Eski Cami'de imamlar 6 asırdır hutbelere kılıçla çıkıyor
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        Edirne'de vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kılmak için selatin camilerde yoğunluk oluşturdu.

        Selimiye Camisi'nin restorasyonda olması nedeniyle kısıtlı bir alanda namaz kılan vatandaşlar, aynı safta buluşmanın sevinç ve huzurunu hissetti.

        Diğer selatin camilerden Üç Şerefeli Cami'de de saflar doldu.

        Yoğunluğun yaşandığı diğer bir selatin cami Eski Cami'de ise kılıçla hutbe geleneği ilk kez bu camiye gelenler için ilgi çekici oldu.

        İmamların 6 asırdır cuma günleri kılıçla hutbe okuduğu camide minbere çıkan imam kılıcı yanına bıraktı, hutbeyi okudu.

        Sağ eliyle havaya kaldırdığı kılıçla dua eden imam, ardından minberden inip kılıcı bırakarak cuma namazının farzını kıldırdı.

        Eski Cami Müezzini Harun Kezer, AA muhabirine, Osmanlı mirası kılıçla hutbe geleneğini sürdürmenin ve Eski Cami'de görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kezer, Osmanlı'dan bu yana bu geleneğin sürdürüldüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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