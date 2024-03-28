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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:07
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

        Durumundan şüphelenilen H.Ö'nün üzerinde yapılan aramada 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi

        Keşan ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        Polis ekipleri Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ihbar üzerine bir iş yerinde arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve 4 boş kovan ele geçirildi.

        İş yeri sahibi A.O'nun evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ve 16 fişek bulundu.

        A.O. gözaltına alındı.

        - Uzunköprü'de uyuşturucu operasyonu

        Uzunköprü ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

        Aşçıoğlu Mahallesi'nde polis G.K. ve O. E'nin üzerini arandı.

        Aramada 16,98 gram metamfetamin ve suçtan elde edilen 2900 lira ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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