Edirne'de asayiş

Aşçıoğlu Mahallesi'nde polis G.K. ve O. E'nin üzerini arandı.

İş yeri sahibi A.O'nun evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ve 16 fişek bulundu.

Polis ekipleri Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ihbar üzerine bir iş yerinde arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve 4 boş kovan ele geçirildi.

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