Edirne belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde kahveleri ziyaret ederek, projelerini anlattı.

Edirne'nin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten İba, "Edirne için bir yola çıktık. Gecemizi gündüzümüze kattık. İl başkanlığım döneminde de Edirne'ye daha iyi bir hizmet getirmek için gayret ettim. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Edirne'ye hizmet etmek isteyen bir kardeşiniz olarak buradayım. İnşallah bu dönem kazanan Edirne olur." ifadelerini kullandı.

Kentin güzelleşmesi için her zaman destek olduklarını aktaran İba, alt yapıdan yollara, arıtma tesisinden Selimiye Meydan düzenlemesine ve Kent Ormanı rekreasyonuna kadar tüm projelere destek verdiklerini kaydetti.

Fatih Mahallesi'nde de ziyaretlerde bulunan İba, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. İba, taksi duraklarını da ziyaret etti.

İba'nın ziyaretlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük yer aldı.

Edirne Adliyesini ziyaret ederek, çalışanlara kolaylıklar dileyen İba, Trakya Gazeteciler Derneği, Edirne gazetesi, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) çalışanları, Edirne Cemevi Vakfı, Edirne Arama Kurtarma Derneği ve kentteki bazı şirketleri de ziyaret etti.