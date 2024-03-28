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        Edirne belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:38
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        Edirne belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde kahveleri ziyaret ederek, projelerini anlattı.

        Edirne'nin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten İba, "Edirne için bir yola çıktık. Gecemizi gündüzümüze kattık. İl başkanlığım döneminde de Edirne'ye daha iyi bir hizmet getirmek için gayret ettim. Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Edirne'ye hizmet etmek isteyen bir kardeşiniz olarak buradayım. İnşallah bu dönem kazanan Edirne olur." ifadelerini kullandı.

        Kentin güzelleşmesi için her zaman destek olduklarını aktaran İba, alt yapıdan yollara, arıtma tesisinden Selimiye Meydan düzenlemesine ve Kent Ormanı rekreasyonuna kadar tüm projelere destek verdiklerini kaydetti.

        Fatih Mahallesi'nde de ziyaretlerde bulunan İba, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. İba, taksi duraklarını da ziyaret etti.

        İba'nın ziyaretlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük yer aldı.

        Edirne Adliyesini ziyaret ederek, çalışanlara kolaylıklar dileyen İba, Trakya Gazeteciler Derneği, Edirne gazetesi, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) çalışanları, Edirne Cemevi Vakfı, Edirne Arama Kurtarma Derneği ve kentteki bazı şirketleri de ziyaret etti.

        - CHP adayı Akın

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Akın, Edirne Giyim Sanayi Genel Müdürü Sayhan Türkeş ve fabrika çalışanlarını ziyaret etti. Projelerini anlatan Akın, talep ve sorunları da dinledi.

        Her zaman işçi ve emekçinin yanında olduklarını belirten Akın, "Edirne'mize katkı sunan, istihdam sağlayan firmalarımızla emekleriyle kentimize değer katan emekçilerimizle şehrimizin gücüne güç katmak için geliyoruz. Edirne'nin yarınları biz olacağız." dedi.

        Ziyarette, CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat da yer aldı.

        - İYİ Parti'nin çalışmaları

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, partisinin adayı Hamdi Sedefçi'ye destek istedi.

        Akalın, partide düzenlenen toplantıda, Sedefçi'nin tecrübeli bir aday olduğunu ve göreve geldiğinde kentin sorunlarını çözeceğini belirtti.

        Seçim çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürdüklerini dile getiren Akalın, AK Parti'nin devlet, CHP'nin ise belediyenin desteğiyle seçim kampanyaları düzenlediğini ileri sürdü.

        Akalın, Sedefçi'ye destek istedi.

        İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin de seçim kampanyası kurallarına uyduklarını belirterek, son gün seçim konvoyu yapmayacaklarını aktardı.

        Sedefçi ise anketlere göre ilk sırada yer aldıklarını iddia etti. Belediye Başkanlığı döneminde söz verdiği her şeyi yaptığını aktaran Sedefçi, seçimlerde destek istedi.

        - Saadet Partisi adayı Karakütük

        Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, çalışmalarına devam ediyor.

        Karakütük, esnaf ve vatandaşları ziyaret ediyor, projelerini anlatıyor.

        Göreve geldiklerinde belediye yatırımlarının büyük bir kısmını prestij projelerine ayıracaklarını belirten Karakütük, ihtiyaç ve beklentilere cevap veren projeler hayata geçireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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