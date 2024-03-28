Edirne Belediyesi ile Edirne Pazarcılar Odası arasında kentteki pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyedeki imza töreninde Belediye Meclisinin süresi dolan işletme hakkına ilişkin aldığı karara göre yeni protokol hazırlandığını söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Gürkan, "Edirne'de bugüne kadar açılan ve açılacak olan tüm sebze meyve pazarlarının düzeninden odamız sorumlu olacaklar. Tabi zabıta her zaman yanlarında olacak." dedi.

Gürkan, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için yıkılarak yenisi yapılan Cumartesi Pazarı'nın açılışının da hava şartları ve yüklenici firmanın yaşadığı sorunlar nedeniyle 2 ay geciktiğini ifade etti.

Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır ise Gürkan'a Edirne'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - Geleceğin Yazarları Projesi Yarışması Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Geleceğin Yazarları Projesi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. "Barış" temalı öykü yarışmasında ilk üç sıraya giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı verdi. Arpacı, yarışmaya eser gönderen öğrencileri tebrik etti.